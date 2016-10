Villingen-Schwenningen. Die Sanierungsarbeiten an der Brücke Schwenninger Straße über die Bahngleise in Villingen schreiten nach Angaben der Stadt zügig voran. Am Freitag, 28. Oktober, werde die ­Brückenkappe betoniert. Zum Aushärten des Betons sei eine kurzzeitige Vollsperrung der Brücke erforderlich. Damit der Frischbeton beim Erhärten keine Risse bekommt, müsse der zurzeit einbahnige Autoverkehr von Freitag, 28. Oktober, ab 17 Uhr, bis Mittwoch, 2. November, 7 Uhr gesperrt werden, informiert die Stadt. Die Brücke sei in diesem kurzen Zeitraum nicht befahrbar. Eine Umleitung werde ausgeschildert.