Villingen-Schwenningen Am Franziskaner – und am Scheideweg

Nun steht das Hotel am Franziskaner gleichzeitig am Scheideweg. Die Mitarbeiter hängen in der Luft – ihre Arbeitsverträge enden Ende Februar. Der Vertrag zwischen Geschäftsführer Uwe Aschke und dem Eigentümer läuft aus – ein neuer Betreiber ist noch nicht in Sicht.

Blickt man in die Vergangenheit des Hotels erlebt man genau an dieser Stelle ein Déjà-vu: "Wie bekannt, sind Zimmersanierungen dringend notwendig", heißt es in einem Zeitungsartikel aus dem Jahre 2001 über die Unterkunft. Und mehr noch: "(...)Deshalb kam das Gespräch auf die Einrichtung eines Mercure-Hotels. Beim Umbau müsste deren Ambiente berücksichtigt werden. Der Erfolg der Accor-Gruppe mit ihrer Hotelpalette liegt im jeweiligen Outfit" – ein Anspruch, dem das größte Hotel der Stadt nun offenbar nicht mehr genügt.

Für Villingen-Schwenningen indes wäre eine Schließung des Hotels ein Desaster. Zwar soll die Hotellandschaft mit dem Neubau des Holiday Inn am Schwarzwald-Baar-Klinikum ganz neue Dimensionen bekommen – geplant sind bei dem 28-Millionen-Euro-Projekt insgesamt 152 Zimmer –, aber trotzdem: Beim Mercure-Hotel handelt es sich mit 90 Betten dann immerhin noch um das zweitgrößte Hotel des Oberzentrums – und obendrein um das am zentralsten gelegene. Ein leer stehendes Hotel unmittelbar neben der guten kulturellen Stube, dem Franziskaner – das ist nicht gerade die beste Visitenkarte, die Villingen-Schwenningern den Veranstaltungsbesuchern in die Hand drücken würde.

Bleibt die Betreiberfrage für das Hotel am Franziskaner also weiterhin ungelöst, drängt sich damit für die Villinger Innenstadt neben der noch immer ungelösten Frage um die Zukunft des Alten Tonhallenareals und diversen kniffeligen Kleinprojekten noch ein ganz anderes, zentrales Problem auf.