Villingen-Schwenningen Am Ende heißt es dann: "Und noch ne Zugabe, und noch eene!"

Da ist Benny Hiller, der während des gesamten Konzerts auf der Bühne agiert – mit seinem in den Playback-Sound optimal eingepassten Klavierspiel und mit seiner im Tonspektrum verblüffend breiten Stimme über vier Oktaven. Oft ähnelt sein in hohe Frequenzen aufsteigender Gesang einer singenden Säge.

Und da ist Monella Caspar mit einer sehr piepsigen Stimme und dem ständigen Bühnen-Ab- und Auftritt durch den Wechsel ihrer Kostüme. Hillers Stimme klingt perfekt, egal ob er Gedichte zitiert oder Lieder singt. Doch wirkt er im Ganzen eher wie ein programmabspielender Automat, während seine wesentlich ältere und äußerst grazil-kleine Partnerin eine große Bühnenpräsenz zeigt. Sie kommt mit ihrer "Berliner Schnauze" lebendig und authentisch rüber.

In den von Benny Hiller verfassten Texten geht es meist um Liebe und Leidenschaft, mal ins Ernste, Nachdenkliche oder Selbstironische tendierend, meist aber eher ins Kitschige abdriftend. Egal: Die revuehaften Songs zwischen Pop und Rock, Chanson und Kabarett unterhielten das Publikum bestens.

Welch enorm musikalisches Talent der androgyn auftretende Musiker besitzt, war nicht nur aus den durchweg selbstkomponierten Liedern herauszuhören, sondern auch aus den rein instrumentalen Stücken: so beispielsweise in zweien, in denen ein australisches Didgeridoo zum Einsatz kam. Monella Caspar verspielt sich dafür in der Begleitung schon bei einer einfachen Tonfolge auf dem Kinder-Xylofon.

Monella Caspar ist von Zweitberuf Modedesignerin

Die Optik ist dafür eine ihrer Stärken: Wie sehr die Künstlerin ihren Zweitberuf Modedesignerin liebt, ist in den immer neuen, selbsterstellten eindrucksvollen Kostümen und fantasievollen Hutkreationen deutlich zu sehen. Schon viele Prominente aus Showbusiness und sogar Politik kleidete Caspar ein. Ihr andauernder, meist zum Inhalt des nächsten Liedes passender Kleiderwechsel erzeugt in der Revue Spannung – mal als extravagante Dame, mal als bissige Schwarze Witwe.