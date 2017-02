Villingen-Schwenningen Am Edersee und in der Schweiz

Die Eröffnungswanderung mit Gottesdienst in der ­Schenkenbergkapelle bei ­Emmingen ab Egg (Kreis Tuttlingen) findet am 19. März statt. Die Mittwochswanderer starten am 22. März mit einer Tour von Mühlhausen nach Hochemmingen. Am 26. März wird eine Halbtageswanderung rund um Bad Dürrheim angeboten, und am 29. März ist eine Panoramawanderung bei Zell am Harmersbach vorgesehen. Am 2. April lädt der Schwarzwaldverein, zusammen mit der Familiengruppe, zu einer Städtetour nach Schaffhausen und an den Rheinfall ein.

Am Ostermontag erleben die Wanderer den Frühling im Kinzigtal. Gemeinsam mit der Ortsgruppe Mönchweiler geht es am 23. April zu den Zweribach-Wasserfällen bei St. Märgen. Die Frühaufsteher starten am 1. Mai zu einer etwa 30 Kilometer langen Tour von Villingen nach Geisingen, den Spätaufstehern wird eine etwa zwölf Kilometer lange Tour von Öfingen nach Geisingen angeboten.

Eine viertägige Wandertour findet an Christi Himmelfahrt vom 25. bis 28. Mai im Odenwald statt. Das Standquartier wird in Bad König sein.