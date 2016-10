Villingen-Schwenningen "Am besten schmeckt mir Pharma-Schinken"

"Du hast den Leuten doch sicher schon wieder endlos über deine Arbeit erzählt", meint Andreas Pflug bei ihrem Auftritt zehn Minuten nach dem Start. Tatsächlich war es natürlich genau so: Der dramaturgisch geschickte späte Einstieg durch vermeintliche Polizeikontrollen ließ dem Michel die Zeit zum Plaudern über sein "horizontales Gewerbe" als "floraler Aftershow-Designer". Selbst seine Oma habe inzwischen größtes Interesse an seinem Metier. Erneut kamen jene Gags gegenüber Villingern in Sachen Bestattung vor, welche vor einem halben Jahr bei manchen Gemeinderäten aus der Zähringerstadt größtes Entsetzen und damit sogar einen kleinen Skandal auslösten. Andrea Pflug erzählt hingegen von ihrem Traumberuf als Stewardess, den sie aber gerade nicht ausübe. "Ja, ja, die Mittelgänge werden eben immer schmaler", witzelt Michel. Das regt sie auf und meint: "Soll ich dir sagen, was mir allmählich alles nicht mehr passt?" Er trocken: "Vor allem Größe 36!"

In der Folge werden Vegetarier ebenso aufs Korn genommen wie Antibiotika in Lebensmitteln: "Das landet alles im Essen. Eigentlich ist das ganz praktisch: Zur Bekämpfung eines simplen Schnupfens braucht es nur eine leckere Hühnerbrühe", meint Schopfer und legt nach: "Am liebsten mag ich Pharma-Schinken." Und er fürchtet die vermeintliche Intoleranz der Vegetarier: "Irgendwann werden wir Fleischesser mit unserer frisch gegrillten Wurst draußen bei den Rauchern in der Kälte bei minus zehn Grad stehen müssen."