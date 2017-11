Villingen-Schwenningen. An der Einmündung des Außenrings in die Kreisstraße aus Richtung Nordstetten hat es am Dienstag heftig gekracht. Ein 77-jähriger Mann war an der Einmündung des Außenrings wieder angefahren, obwohl aus Richtung Nordstetten ein Mitsubishi kam. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 11 000 Euro, verletzt wurde niemand.