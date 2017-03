Villingen-Schwenningen Am alten Arbeitsplatz neueste Technik erlebt

Schulleiter Siegfried Kärcher übergab nach der Begrüßung das Wort an Bernhard Fetscher, der als Werkstattleiter zusammen mit dem Fachbereichsleiter Martin Müller die neue Einrichtung konzipiert hat. Zu Beginn gab es einen praktischen Arbeitsablauf zu sehen, bei dem ein Werkzeugträger automatisch verschiedene Arbeitspunkte anläuft. Das war schon immer möglich. Neu ist, dass dieser Werkzeugträger einen programmierbaren Chip enthält, dessen hinterlegte Daten an jedem Arbeitspunkt abgefragt und dort auch dokumentiert werden. So ist zum Beispiel die individuelle Fertigung eines Buttons nach Farbe, Design oder mit dem eigenen Namen möglich. Eine Kamera prüft zum Schluss das fertige Produkt, welches dann einen Barcode mit den entsprechenden Daten erhält. Dieses System erlaubt außer der Individualisierung auch eine lückenlose Rückverfolgung der Produktion. Bernhard Fetscher betonte am Ende dieser Präsentation, dass die Lernfabrik 4.0 nicht eine einmalige Anschaffung sei, sondern dass sie ständig weiterentwickelt werden soll.

Zudem erhielten die Gäste einen Einblick in die Arbeitsweise eines kollaborativen Roboters, der eng mit dem Menschen zusammenarbeitet. So wurde eine Programmierung vorgeführt, wobei die Arme des Roboters von Hand in die gewünschte Position gebracht und über eine App auf einem Bildschirm durch einfaches Berühren gespeichert werden. Zusatzwerkzeuge für die Greifarme stellt die Schule auf einem 3D-Drucker selbst her.

Den dritten Teil des Besuchs bildete eine Dokumentation von Patrick Eisele, der als Lehrer an der Fachschule für Technik das Fach Automatisierungstechnik unterrichtet. Modernste technische Errungenschaften ermöglichen es den Schülern, ihre Entwürfe durch Simulation zu überprüfen und die Ergebnisse als fertiges Programm sofort in ihr Projekt einzubinden.