Villingen-Schwenningen Am Abend mit Geflüchteten ins Gespräch kommen

Am Freitag, 31. März, 19 Uhr, wird der Film "Neuland" als dritter Filmabend in der Erstaufnahmestelle in der Villinger ­Dattenbergstraße gemeinsam mit der Kirchlichen Fachberatung des Diakonische Werks gezeigt. In ihrem Dokumentarfilm begleitet Anna Thommen jugendliche Immigranten, die sich in der eine bessere Zukunft erhoffen, durch die Schulzeit. Die Schüler stammen aus Pakistan, dem Iran und Afghanistan. 20 000 Dollar kostete Ehsanullah seine Reise aus Afghanistan, um mit dem Auto, auf einem Schlauchboot und zu Fuß über die Alpen endlich sein Ziel zu erreichen.

Weitere Informationen: Evangelische Bezirksstelle Flucht und Migration, Telefon 07721/84 51 71, flucht.migration@ekivill.de