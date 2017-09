Villingen-Schwenningen Altlastenverdacht bereitet Bezirksbeirat Sorge

Ratsmitglied Karlheinz Wiehl bemängelte die Passivität der Verwaltung, die vom Bezirksbeirat seit Jahren auf den Altlastenverdacht im Flurstück Kippe Haargarten-Grießbäumle hingewiesen wird. Wiehl erinnerte an große Bitumenseen, die dort einst in den unterschiedlichsten Farben schimmerten. Ratskollege Andreas Kohler bedauerte die ausgebliebene Resonanz auf ein Fax respektive E-Mail, das der Bezirksbeirat bereits 2014 der Verwaltung übermittelte. "Nun wäre es an der Zeit, hinsichtlich des Altlastenverdachts in diesem Bereich etwas zu unternehmen", erinnerte er an die über ein Dutzend vorangegangenen Sitzungen und Gespräche, in denen sich nichts bewegte. Zwischen Oktober und Mai wird nun das im Ökosystem-Kataster als Biotop-Fläche ausgewiesene Grundstück nach Rücksprache mit der Naturschutzbehörde auf Altlasten untersucht. Zudem reicht die Verwaltung noch in diesem Monat einen Förderantrag beim Regierungspräsidium ein.

Staig wird saniert

Überfällig ist nach Meinung der Bezirksbeiräte die bevorstehende grundhafte Sanierung der Straße Staige, die in Höhe von insgesamt 119 000 Euro veranschlagt ist und die Verlegung der Leerrohre für die Breitbandversorgung beinhaltet. Für 2018 sind 41 000 Euro Haushaltsmittel eingestellt. Zudem ist die Sanierung der Treppenanlage von der Staige zur Tuninger Straße geplant, die mit weiteren 50 000 Euro kalkuliert ist. "Keine Straße im Ort ist in einem so schlechten Zustand wie die Staige", bemerkte Anwohner Wilfried Rosner, der von einer Gefahr für die Sicherheit sprach.