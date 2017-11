Villingen-Schwenningen Altlasten könnten zum Verhängnis werden

VS-Schwenningen. Bagger und Absperrgitter haben in den vergangenen Monaten die Szenerie rund um das ehemalige Fabrikgebäude in der unteren Bürkstraße dominiert. Auch jetzt noch ist eine Großbaustelle zu sehen, die aber vielmehr zu den Kabelverlegungen der Stadtwerke VS gehört. Die durch den Brand notwendig gewordenen Sicherungsmaßnahmen sind fertig, ein Notdach ist mithilfe von Holzbalken errichtet worden. Auch die Durchfahrt Richtung Gartenstraße ist seit einigen Wochen wieder offen.

Mehrere Jahre stand das Gebäude leer, nach vielen Verhandlungen mit potenziellen Investoren schlug die Nachricht der Stadt nur wenige Tage nach dem Brand am 5. Juli ein wie eine Bombe: Die Wi-Immogroup aus Hildesheim werde das heruntergekommene Areal kaufen. Im denkmalgeschützten Teil, der nicht abgerissen wird, soll demnach Betreutes Wohnen entstehen, ebenso ein Seniorenzentrum mit rund 100 stationären Pflegeappartements als Neubau nebenan.

Für die Brandbeseitigung und Sicherung des denkmalgeschützten Teils war bisher Noch-Eigentümer Erhard Schlenker zuständig gewesen. Den Besitzer gewechselt hat das Areal auch jetzt noch nicht, wie Joschka Möhlmann, Sprecher des auf Pflegeimmobilien spezialisierten Unternehmens mitteilt. Es fehlen noch "gewisse vertraglich fixierte Fälligkeitsvoraussetzungen zum Eigentumsübergang".