Villingen-Schwenningen Altes Wissen erhält neue Bedeutung

Werden Pflanzenreste oder Holz zu Kohle umgewandelt, was in der Fachsprache als Karbonisierung bezeichnet wird, so erhält man einen Stoff, der, ähnlich wie die noch in der Erde ruhende Steinkohle, über einen sehr langen Zeitraum chemisch stabil bleibt und den darin gespeicherten Kohlenstoff nicht freisetzt. Mit dem Einsatz von Pflanzenkohle in der Landwirtschaft können also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: die Qualität der Böden wird erhöht und die Freisetzung von Kohlendioxid in die Atmosphäre wird reduziert. Darüber hinaus lässt sich die bei der Karbonisierung entstehende Prozesswärme zu Heizzwecken nutzen oder über Kraft-Wärmekopplung in elektrische Energie umwandeln. Damit kann die Karbonisierung einen innovativen Beitrag zur Energiewende leisten.