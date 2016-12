Villingen-Schwenningen "Alternative VHS" für alle Technikbegeisterten

Dass sich diese Herangehensweise herumgesprochen hat, merkt man auch an den vielen Sachspenden die dem Verein zur Verfügung gestellt werden. "Immer wieder bringen Leute etwa Router, Firewalls und verschiedene Bauteile vorbei, weil sie wissen, dass wir sie hier nutzen. Ansonsten würden die meisten Sachen einfach irgendwo verstauben", meint Michael Castano, eines der Gründungsmitglieder des Vereins. Auch ein freier Internetzugang für Gäste, "Freifunk" genannt, verdeutlicht, dass man möglichst allen, die zu "vspace.one" kommen, die gleichen Voraussetzungen bieten will.

"Eine Art alternative Volkshochschule"

Dazu gehört auch der stetige Austausch untereinander. "Wir sehen uns als eine Art alternative Volkshochschule", beschreibt Max Noppel, die Grundidee des Vereins. Man wolle ein Treffpunkt sein, in dem man sich austauschen, an Projekten arbeiten und vor allem von einander lernen könne. "Ich habe schon früh mit dem Programmieren begonnen und mir alles selbst beigebracht. Schnell bin ich aber an meine Grenzen gestoßen – auch weil ich niemanden hatte, der mir hätte weiterhelfen können. Der Wissenstransfer über den Austausch im Space oder auch über Workshops sehe ich als eine der wichtigsten Aufgaben des Vereins", meint Noppel. Deshalb sei der Raum auch jeden Dienstagabend für alle, die Interesse haben, geöffnet. "Wichtig ist eigentlich nur, dass man Eigeninitiative zeigt und Dinge verstehen will", meint Michael Castano. Dienstleister ist man hingegen auf keinen Fall: "Wenn jemand kommt und seinen kaputten Laptop auf den Tisch stellt und meint, dass ihm jemand einfach so hilft, der hat die Idee des Space nicht verstanden", meint Max Noppel, der regelmäßig Anfragen zur Computerreparatur ablehnt. Vor allem neue Dinge zu lernen und an kreativen Lösungen zu arbeiten, treibt viele an, die in die Vereinsräume kommen. "Als es den Raum noch nicht gab, habe ich alleine Zuhause vor mich hin gebastelt. Oft habe ich Projekte einfach unfertig liegen lassen. Hier habe ich den Antrieb, Dinge fertig zu stellen, vor allem auch, weil ein fertiges Projekt hier auf jeden Fall wertgeschätzt wird," nennt Michael Castano einen der Gründe für die Vereinsgründung. Eines dieser Projekte ist beispielsweise eine, über das Netzwerk steuerbare Beleuchtung. Per virtuellem Schieberegler lassen sich so Farbe und verschiedene Farbwechsel-Modi einstellen. Das Projekt zeige auch, was die Arbeit im "vspace.one" ausmache. "Ich bin Medieninformatiker. An der Beleuchtung musste aber deutlich mehr getan werden, als nur zu programmieren. Ich habe die Steuerung und die LEDs gelötet und das Logo per Laser ausgeschnitten", skizziert Michael Castano, die verschiedenen technischen Bereiche, die er mit dem Projekt abgedeckt hat.

Hacker-Begriff immer noch negativ besetzt

Im "vspace.one" könne man so einen Ausgleich zu Arbeit oder Studium finden. "Ich sitze als Softwareentwickler eigentlich den ganzen Tag am PC, da ist es notwendig, mich abends auch mal mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen", meint Max Noppel. Dass der Begriff Hacker in der Öffentlichkeit immer noch eine negative Konnotation besitzt, ist den Initiatoren von "vspace.one" durchaus bewusst: "Nicht ohne Grund haben wir den ›Maker‹ vor den ›Hacker‹ gestellt," stellt Noppel die Überlegungen bei der Bezeichnung der Räumlichkeiten dar. Das Bild des Hackers in der Öffentlichkeit sei aber in weiten Teilen falsch. "Für mich ist ein Hacker jemand, der bereits existierende Dinge auf kreative Art und Weise einem neuen, nicht dafür vorgesehenen Zweck zuführt. Das ist erstmal nichts Negatives. Im Kern geht es darum, zu verstehen wie Technologien funktionieren", beschreibt Noppel seine Sicht auf das Thema. Hacker würden sich grundsätzlich nicht nur auf Software beschränken, sondern auch beispielsweise Alltagsgegenstände entfremden und umfunktionieren. Ein Maker hingegen sei jemand, der Neues von Grund auf erschaffe.

Das nächste große Projekt des Vereins ist ein neuer Schließmechanismus, der das Öffnen der Eingangstüre unter anderem per App ermöglichen soll. Bis eine passende Lösung dafür gefunden ist, wird man sich wahrscheinlich noch die ein oder andere Nacht im diffusen Licht der LEDs um die Ohren schlagen.

Weitere Informationen: www.vspace.one twitter.com/vspaceone