Villingen-Schwenningen Alter Beschluss erneut Thema

Villingen-Schwenningen. Die FDP-Fraktion hat in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend den Antrag gestellt, das Verbot von Verbrennungsöfen in Wohnhäusern in den Gebieten Wöschhalde, Hammerhalde und Deutenberg aufzuheben (wir berichteten). Diesem wurde mit einem Mehrheitsbeschluss zugestimmt.

Doch das Thema ist kein Neues, wie Renate Breuning (CDU) schriftlich mitteilte. Ihrem Schreiben ist zu entnehmen, dass der Gemeinderat bereits im Januar 2007 beschloss, sämtliche Bebauungspläne für die Hammerhalde, Wöschhalde und damals Kopsbühl dahingehend zu ändern. Die Bearbeitung wurde, wie Bürgermeister Detlev Bührer in der Sitzung mitteilte, allerdings 2009 "aufgrund rechtlicher Bedenken" eingestellt. Wie Renate Breuning in ihrem Schreiben aufführt, sei sie schriftlich darauf hingewiesen worden, dass im Juli 2009 im Technischen Ausschuss eine Vorlage ausgegeben wurde, mit der Information, dass die Verwaltung von der Änderung der Bebauungspläne absehen möchte. Die Begründung: Die Änderung aller betroffenen Pläne sei "so kompliziert und teuer".

Wie teuer und aufwendig die nun erneut beschlossenen Änderungen für Hammerhalde, Wöschhalde und nun Deutenberg werden, konnte Bügermeister Bührer nicht abschätzen. Zugestimmt hatten dennoch acht der 13 Stimmberechtigten.