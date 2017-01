Villingen-Schwenningen Altenwerk schaut hinter Kulissen

Am Mittwoch, 9. August, 14.15 Uhr, ist Abfahrt zum Hohnermuseum in Trossingen und am Mittwoch, 6. September, 13.30 Uhr, geht es zu einer Kirchenführung in Lautenbach im Renchtal.

Ein letzter Ausflug des Obereschacher Altenwerks führt am Mittwoch, 18. Oktober, 13.30 Uhr, nach Balingen-Weilstetten zur Besichtigung des Fruchtsaftherstellers Stingel. Am Mittwoch, 15. November, 15 Uhr, ist das Altenwerk wieder Gast in der heimischen Grundschule, und am Donnerstag, 7. Dezember, 14.30 Uhr, klingt das Jahr mit einer Adventsfeier im Gasthaus Sonne in Obereschach aus.