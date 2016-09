Villingen-Schwenningen Als Zwangsarbeiterin in der Kohlgrube

Ein Partisan brachte sie auf der mit den beiden Ponys bespannten Kutsche ins 30 Kilometer entfernte Sammellager, voll mit Mädchen und jungen Frauen. Schnell machte ein Gerücht die Runde. "Wir sollen nach Russland verschleppt werden", murmelte Hans Frisch, der mitinhaftierte Lehrer des Dorfes. "Nicht weinen, ruhig sein", befahlen unterdessen die Wachmänner. Dann, in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember, musste Aufstellung genommen werden in Reih’ und Glied. Ein tausendköpfiger Leidenszug wälzte sich vom Lager zum Bahnhof, während alle Glocken des Ortes läuteten, als ob es ein Festzug gewesen wäre. Theresia lief in einer Reihe mit ihren beiden Cousinen Resi und Lena und ihrer Schulfreundin Susi, die Hände fest umklammert, als ob man sich zuflüstern wollte: "Wir halten fest zusammen. Wir haben ja nicht gewusst, wohin es geht."

An Silvester wurden sie in Viehwaggons gesperrt, die Türen verriegelt. "Es gab nichts zu essen, nichts zu trinken." Der Laib Brot, den ihr die Mutter mitgegeben hatte, war längst aufgezehrt. Ein Stahlhelm musste als Nachttopf herhalten. Der Zug rollte tagelang durch Rumänien, gefahren wurde aber nur nachts, tagsüber herrschte quälende Stille. Irgendwann blieb der Zug stehen. Russische Offiziere öffneten die Schläge. Es gab etwas zu trinken und zu viert einen Laib Brot.

Dann ging es weiter. "Wir fahren über die Krim, hieß es." Am 17. Januar schließlich blieb der Zug stehen. Theresia spähte aus dem kleinen Fenster des Viehwaggons und las "Kadik". Ihr Schicksalsort. 3000 Menschen entstiegen dem endlos erscheinenden stählernen Lindwurm und nahmen wieder Aufstellung. So standen sie da, die vier jungen Frauen wieder nebeneinander, sich fest an den Händen haltend, im meterhohen Schnee: "Die ganze Nacht bis in die Früh’. Wir haben so gezittert." Immerhin, es gab eine Tasse Tee: "Das war der beste Tee, den ich je getrunken habe."

Die Sonne schien, als die Chefs der Kohlegruben vorfuhren und die Frauen begutachteten. Sie brauchten starke Leute für die Arbeit unter Tage. Theresia kam ins 31er-Lager, musste anfangs Holz schleppen. Sie war als Bauernmädchen harte Arbeit gewohnt, aber ihre Cousine Resi weinte unter der Last ununterbrochen. "Resi, nicht weinen", machte sie ihr Mut, "wir müssen doch zusammenhalten. Wir wollen doch wieder heim." Dabei gab es die Heimat, wie sie sie kannte, zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr. Rudolfsgnad war zum riesigen Arbeitslager geworden, in dem fast jeder Dritte der 33 000 Insassen qualvoll starb.

Im März 1945 fuhr Theresia erstmals in die Grube ein, nur mit einer Lampe um den Hals. Immerhin, dort tief unter der Erde war es warm. Sie war fortan an der sogenannten Drehscheibe, wo die Waggons ein- und ausgehängt werden mussten. "Alles lernt man."

Am 8. Mai kam ihr ein russischer Zwangsarbeiter freudestrahlend von Weitem entgegen. "Rosa", so nannte man die starke junge Frau im Lager, "Rosa, der Krieg ist kaputt. Ihr dürft nach Haus fahren." Ein Trugschluss. Ihr Martyrium sollte noch Jahre dauern: "Ich habe oft geweint." Aber sie war stark, ausgestattet mit einem großen Überlebenswillen und konnte auf die Solidarität ihrer russischen Schicksalsgenossen zählen. "Die haben mit mir ihr letztes Brot geteilt. Das hätte nicht mal ein Schwob’ gemacht." Nein, auf die Russen lässt sie bis heute nichts kommen. "Ein armes starkes Volk."

Und sie hatte einen roten Engel. Einen russischen Offizier, ein Jude, der sie protegierte, weil sie unter Tage ihre harten Normen erfüllte. Der wissend wegschaute, wenn sie vom Feld nebenan ein paar Maiskolben oder winzige Kartoffeln klaubte und über dem Herdfeuer briet. Und der ihr Freigang gab. Sonntags, wenn Theresia eine Stunde lang zur nächsten Kirche lief, um dort ein Stück Brot zu erbetteln, das die Kirchgänger zum Segnen vor den Altar gelegt hatten: "Betteln ist keine Schand’." Nur so konnte sie überleben.

Ihre Cousine Lena, abgemagert bis auf die Knochen, durfte schon 1948 das Lager verlassen. Und auch Theresia wurde nach jedem Besuch einer Kommission, die alle zwei, drei Monate vorbeischaute, versprochen: "Bald dürft ihr heim." Aber niemand hielt sich daran. Meter für Meter gruben sich die Zwangsarbeiter in die Tiefe der Erde. Bei 300 Meter hatten sie angefangen, bei 600 Meter Tiefe war Schluss. Nach viereinhalb Jahren Arbeit im Dunkeln wollte sich ihr Augenlicht nicht mehr an die Sonne gewöhnen. Sie bekam Kopfweh, türmte, wurde gefasst und in den Bunker geworfen. "Rosa, Rosa", stand ihr verständnisloser roter Engel kopfschüttelnd in der Tür des Gefängnisses. Dabei durfte sie doch nach Hause, endlich. Aber das Zuhause gab es nicht mehr. Der Vater war schon drei Jahre zuvor unter den Gewehrkolbenschlägen der Partisanen gestorben. Die Mutter war bei dem Versuch, sich aus dem Arbeitslager zu stehlen, um etwas Nahrung zu erbetteln, ins Wasser gefallen und mit ihren nassen Kleidern ins Gefängnis geworfen worden. Sie starb vermutlich an Lungenentzündung. Wo also sollte die junge Frau hin? "Ich will dableiben. Ich habe doch niemanden mehr", wimmerte sie. Und der russische Offizier weinte mir ihr.

Ende 1949 kam sie in Hersfeld in Hessen an. Die Adresse der Ehefrau des Lehrers Hans Frisch – das war der letzte Kontakt, der ihr von Rudolfsgnad noch geblieben war. Sie kämpfte sich zurück ins normale Leben, heiratete, wobei der Ehe kein Glück beschieden war, zog zwei Kinder alleine groß. Sie schuf sich einen bescheidenen Wohlstand – "Ich habe immer gearbeitet" – und zog nach ihrer Pensionierung vor 30 Jahren just in die Region, von wo aus einst die Donauschwaben gen Süden auswanderten – nach Villingen. Es hat lange gedauert, bis sie ihren Töchtern ihre Geschichte erzählen konnte.

Und es hat noch länger gedauert, bis das Schicksal der deutschen Zwangsarbeiter, das jahrzehntelang im dunklen Schatten des Holocausts stand, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Der Bund der Vertriebenen rang hartnäckig um die Anerkennung dieser Schicksale. Jetzt hat der Bundestag einen Fonds in Höhe von 50 Millionen Euro freigegeben. 2500 Euro erhält jeder noch lebende ehemalige Zwangsarbeiter – auf Antrag. "Krieg’ ich es tatsächlich?", fragt die 92-Jährige ungläubig. "Ich glaub’ es erst, wenn ich’s seh’." In ihrem Leben sind schon so viel Versprechen gebrochen worden.