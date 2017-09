Villingen-Schwenningen Als Villingen das Betriebswerk verlor

Ende der 1890er Jahre wurde als Neubau in mehreren Schritten der Hallenkomplex an der Lantwattenstraße errichtet, von dem heute nur noch Teile erhalten sind, die von Südbadenbus genutzt werden.

Auch der charakteristische Wasserturm mit seinem kugelförmigen Behälter stammte aus dieser Zeit. Er wurde im Zuge des Straßenbrückenneubaus Anfang der 1970er-Jahre abgerissen. Gefüllt wurde er mit Wasser aus der Brigach und versorgte noch die letzten Dampflokomotiven, die von Rottweil her Villingen anfuhren, mit Speisewasser.

Bereits 1965 "verlor" Villingen die Dampfloks. Zu den auffälligen Außenanlagen gehörte der Wasserkran ebenso wie das Kohlenlager und die Schlackengrube zwischen den Schienen. Die anfallende Schlacke wurde als Ausdruck eines frühen Recyclinggedankens auf einem dem Bahnbetriebswerke benachbarten Grundstück zu Schlacke­steinen für den Hausbau verarbeitet – so war manches Gebäude in Villingen schon als Lokomotivkohle auf der Schwarzwaldbahn unterwegs.

Das Geschehen um die Dampflokerhaltung konnte von der alten eisernen Bogenbrücke von den Interessierten gut beobachtet werden. Mancher Villinger Bub trat dann auch in der Lehrwerkstatt des Bahnbetriebswerks seine Ausbildung zum Schlosser an, lange Zeit Eingangsvoraussetzung für die Laufbahn als Lokomotivführer. 1950 arbeiteten 484 Personen im Betriebswerk, im Jahr der Schließung Ende 1977 waren es noch 238.

Das Ende der Dampflokzeit bedeutete auch das Ende für typische schwere Berufe wie etwa Heizer und Kohlenlader. Und dazu gibt es eine Anekdote: Ein aufmüpfiger Facharbeiter musste seinen Arbeitsplatz in der Werkstatt für Tage aus disziplinarischen Gründen mit dem eines Kohlenladers tauschen, der täglich Tonnen von Kohle mit der Schaufel bewege musste.

Brachten schon die Diesellokomotiven eine Verringerung des Wartungsaufwands auch im Villinger Werk mit sich, müssen die modernen Drehstromelektrolokomotiven noch viel seltener eine Werkstatt aufsuchen.

Kommt es in der Region zu Gleisbauarbeiten, ist es manchmal wie vor 40 Jahren im Villinger Bahnhof: Einige Baufirmen betreiben Diesellokomotiven der in Villingen einst beheimateten Baureihe V200.1, die vor schweren Güterzügen, beladen mit Schienen, Schwellen oder Schotter, auch nach über 50 Einsatzjahren zeigen, dass sie noch nicht zum alten Eisen zählen.

Am Samstag, 30. September, sollte eigentlich die V200 033 der Hammer Eisenbahnfreunde einen Sonderzug bespannen, der von ihrer alten Heimat Villingen nach Hornberg und zurück fahren sollte. Wie der Eisenbahnclub am späten Freitagabend mitteilte, erlitt die Lok jedoch einen Lagerschaden und ist am Wochenende nicht fahrtauglich.