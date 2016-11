Villingen-Schwenningen Als Sprachrohr Vereine unterstützen

Villingen-Schwenningen. In der Mitgliederversammlungstand neben der Neufassung der Satzung des Sportverbands die Kommunikation mit den Mitgliedsvereinen im Mittelpunkt. Der Einladung zur Mitgliederversammlung folgten zahlreiche Vereine quer durch alle Sportarten. Ebenso war die Stadtverwaltung vertreten. Andrea Breinlinger-Müller vom Amt für Schule, Bildung und Sport und Sportkoordinatorin Sarah Schilling vertraten die Stadtverwaltung.

Der Vorstand nutzte zunächst die Gelegenheit, sich und die Arbeit des Sportverbandes bei den Vereinen vorzustellen. Dabei zeigten sich die Vorstandsmitglieder Daniel Fleig, Michael Müller und Andreas Bayer hochmotiviert und fest entschlossen. "Wir möchten eng mit unseren Mitgliedsvereinen zusammenarbeiten. Mit einer intensiven und offenen Kommunikation möchten wir herausfinden, was die Sportvereine bewegt und so den Sport in der Doppelstadt voranbringen", so Vorsitzender Daniel Fleig. "Leider wurde der Sportverband bei der Bevölkerung und den Vereinen oftmals nur im Zusammenhang mit der Sportparty gesehen. Dem ist jedoch keineswegs so. Die Ausrichtung der Sportparty ist nur ein kleiner Bestandteil unserer Arbeit. Wir sind vielmehr Interessenvertreter, Sprachrohr und Schnittstelle zur Stadtverwaltung für die Vereine", betont Fleig weiter. Gerade in Zeiten, in denen es für Vereine immer schwieriger werde, Amtsträger zu finden und das Thema Vereinssterben immer akuter werde, sei es die Aufgabe des Sportverbandes, den Vereinen unterstützend zur Seite zu stehen. "So wollen wir unseren Teil dazu beizutragen, dass die Vielfalt im Sport, die zu einem großen Teil zur Lebensqualität in unserer Stadt beiträgt, erhalten bleibt", so Fleig.

Im Gedankenaustausch mit den Vereinen wurden vor allem die Themen Vereinfachung der Beantragung der Sportfördermittel und die optimale Nutzung der Sportanlagen durch die Vereine diskutiert und erste Lösungsansätze erarbeitet, die die Grundlage für die Arbeit des Sportverbandes in den kommenden Monaten bilden sollen.