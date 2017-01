Villingen-Schwenningen Als Missionare nach Ost-Timor

VS-Villingen. In der Gnadenkirche in Villingen wurde ein ganz besonderer Festgottesdienst gefeiert. In der evangelischen Freikirche am Wiener Platz 5 in Villingen nahmen 300 Personen Platz, um Matthias und Edith Kunert, die zuletzt in Pfaffenweiler wohnten, in das über 12 000 Kilometer entfernte Ost-Timor zu verabschieden.