Villingen-Schwenningen Als Flüchtling über Ungarn in die Freiheit

Die Tochter war dabei. Dem erwachsenen Sohn hatten sie von der Fluchtplänen gar nichts erzählt – aus Schutz. "Dass wir ihm damals nichts sagten, das trägt er uns aber noch heute nach. Wir waren nur selbst so verunsichert", gestehen die Schmidts.

In einem Urlaub lernte das Paar Westdeutsche – aus Villingen-Schwenningen – kennen. "Sie baten uns inständig darum, dass wir – im Fall einer Flucht – unbedingt zu ihnen in die Region kommen sollten", erinnert sich Helma Schmidt noch gut. Den Rat befolgte das Paar – und tat gut daran. Bald schon waren Arbeit und eine Wohnung gefunden. Wie sieht das Paar die heutigen Flüchtlinge?

"Natürlich können wir mit den heutigen Flüchtlingen mitfühlen." Aber bessere Kontrollen hätten sich die Schmidts gewünscht. Andererseits seien Videoüberwachung und "Abschottung" traurig. Und wie sieht es weltweit aus? Sie sind skeptisch: "Erdogan sollte man zum Mond schießen, der hat in der EU nichts zu suchen. Man weiß nicht, was Donald Trump noch vorhat, und Putin will aufrüsten". Frieden auf der Welt und Gesundheit seien das Wichtigste.