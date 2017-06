Villingen-Schwenningen Als die schwarz Gekleideten noch seltsam beäugt wurden

Iaido, die japanische Schwertkunst, und Jodo, der Stockkampf, sollten durch den freundschaftlichen Austausch zwischen dem international renommierten Kampfkunstlehrer Shizufumi Ishido (8. Dan Iaido Hanshi, 8. Dan Jodo Kyoshi) und dem Initiator und Organisator des Villinger Seminars, Karl Dannecker (6. Dan Iaido Kyoshi und 6. Dan Jodo Kyoshi), auf ein hohes internationales Niveau gehoben und bekannter gemacht werden. Denn bis dahin übten sich deutschlandweit nur wenige in diesen traditionellen japanischen Kampfkünsten. "Wenn unsere Teilnehmer vor Jahren in der Mittagspause, ohne sich umzuziehen, mit der traditionellen Kleidung, einem langen schwarzen Hakama (Hosenrock) und Gi (Jacke) durch Villingen spazierten, wurden sie gefragt, ob sie zum örtlichen Kloster gehören", erzählt Karl Dannecker schmunzelnd. "Das geschieht heute nicht mehr, heute werden diese japanischen Kampfkünste auch hierzulande von einigen hundert Aktiven ausgeübt." Und in Villingen-Schwenningen gehören im Sommer die ungewöhnlich gekleideten Seminarteilnehmer zum normalen Straßenbild.

Jahr für Jahr nehmen nun mehrere hundert Iaidoka und Jodoka aus ganz Europa die Gelegenheit wahr, im Schwarzwald von den weltweit besten Lehrern zu lernen, sich in Wettkämpfen miteinander zu messen oder Prüfungen abzulegen. Zum Jubiläumsseminar vom 15. bis 18 Juni im Deutenberg Gymnasium in Schwenningen, haben sich mehr als 300 Aktive aus der gesamten Bundesrepublik, der Schweiz, Ös - terreich, Italien, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Tschechien, Polen, Russland, Schweden und Finnland angemeldet. Sie werden nicht nur im 25. Jahr erneut von Shizufumi Ishido unterrichtet, sondern von zahlreichen weiteren hoch graduierten Sensei (Lehrern) aus Japan, Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland.

Das insgesamt viertägige Seminar ist unterteilt in zwei Tage Jodo (Stockkampf) und zwei Tage Iaido (Schwertkunst). Zuschauer sind eingeladen, zuzuschauen und sich von der Faszination dieser fernöstlichen Kampfkünste begeistern zu lassen. Der Eintritt ist frei.