Villingen-Schwenningen Als Busfahrerin den Traumberuf gefunden

Als Berufskraftfahrerin war sie eineinhalb Jahre mit dem 20- bis 25-Tonner unterwegs, lieferte Ware am Bodensee, in Hinterzarten, am Schluchsee oder Todtmoos aus. Sie sei immer alleine gewesen, musste im Winter alleine Schneeketten aufziehen und sei auf glatter Straße in manch schwierige Lage gekommen, wenn sie das Hinterteil des Lastwagens fast überholt habe, aber es sei immer alles gut gegangen, erzählt sie erleichtert.

Sie lernte ihren Ehemann kennen, begann mit der Ausbildung für den Busführerschein und pausierte dann 14 Jahre, weil zwei Kinder zur Welt kamen. Sie habe bei CNC Schleifmaschinen gearbeitet, aber ihr Traum blieb es, "Busfahrerin" zu werden. Vor zweieinhalb Jahren war es dann soweit, sie machte den Busfahrerführerschein. Inzwischen war sie alleinerziehend und erhielt von den Ämtern keinerlei Unterstützung. Der Busfahrerführerschein koste heute fast 20 000 Euro. Eine Familie aus Tuningen habe ihr einen zinslosen Kredit gewährt: "Ohne diese Hilfe hätte ich mein Ziel nie erreicht", ist sie dankbar. Also machte sie den großen Busführerschein für den Dreiachser, den Doppeldecker, den Gelenkbus, den Bus mit Anhänger, absolvierte auch noch die Prüfung für die Sicherheit für Fahrgäste und Fahrer bei der IHK in Reutlingen.

Dann ging sie auf die Suche nach der passenden Stelle. Die Firma Merz Reisen gab ihr eine Chance. Im Dezember 2014 fing sie an. "Ich fuhr sofort die Linie Unterkirnach-Furtwangen und zurück bis Villingen und das mit dem Dreiachser".

Nach einem Jahr war sie auf der Linie 80/81 von Villingen über Rietheim, Pfaffenweiler, Herzogenweiler, bis Tannheim und zurück nach Villingen tätig.

In der größten Hitze habe sie beobachtet, wie die Schulkinder im Bus total dehydriert waren, also habe sie kühle Getränke besorgt, die sie jetzt immer dabei hat. Auch einem Herrn, der unter Diabetes litt und der um etwas Saft gebeten hatte, habe sie helfen können- Wie sehr sie von den Kindern, aber auch Erwachsenen geliebt werde, beweisen immer wieder kleine Geschenke, die sie von den Kindern und Erwachsenen erhält. Auf die Frage, ob es auch launige Kinder gebe, meinte sie: "Klar, dann sage ich, hier wird nur im Notfall geschrieen, das hilft".

Am Schmotzige Dunschtig hat sie den Bus geschmückt und sich selbst als Pirat verkleidet. Die Kinder seien fast ausgeflippt, lacht sie. Mit dem Doppeldecker ist Marina Holpp auch schon einmal nach Ischgl zur Skifreizeit gefahren: Am Steuer habe sie ein richtig erhabenes Gefühl gehabt, betont sie. Inzwischen ist sie unter anderem auch Busfahrerin bei Tagesausflügen und Konzertreisen. Klar, dass sie an Weihnachten den Bus in einen fahrenden Weihnachtszauber verwandelt. Selbstverständlich ist auch, dass sie ihren Bus wäscht und die Fahrgäste, wenn es Touristen sind, berät, wo sie was sehen können. "Ich fühle mich wahnsinnig wohl und bin sehr glücklich mit meinem Traumberuf", betont sie abschließend.