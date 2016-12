Villingen-Schwenningen Alles rund um Gitarrenmusik

Stephan D. Weisser studierte klassische Gitarre und elementare Musikpädagogik in Trossingen und Örebro in Schweden. Als Solist sowie in verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen konzertierte er bereits in Deutschland, England, Ungarn, Spanien, Portugal, Schweden, Italien und in der Schweiz. Sein Studium ergänzte Stephan D. Weisser unter anderem bei Seminaren und Meisterkursen. Die Mitwirkung bei verschiedenen CD-Produktionen sowie Aufnahmen in Rundfunk und Fernsehen in Deutschland, Ungarn und Schweden ergänzen sein künstlerisches Profil.

Weisser leitet seit Jahren eine Gitarrenklasse an der Jugend-Musikschule St. Georgen-Furtwangen und lehrt seit Oktober 2005 als Fachbereichsleiter für Gitarre an der Musikakademie Villingen-Schwenningen.

In der Konzertreihe der Bürgerstiftung Villingen-Schwenningen tritt Weisser zum vierten Mal auf.