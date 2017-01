Villingen-Schwenningen Alles prima – nur der Probenbesuch nicht

Die gemeinsame Übung mit den Feuerwehren aus Pfaffenweiler, Tannheim und Rietheim mit Hinzuziehung von Teilen der Villinger Wehr, fand im letzten Jahr in Herzogenweiler statt, Übungsobjekt war das Gasthaus Ritter (ehemals Hirschen). Vertreter von Feuerwehren aus anderen Orten kamen nach Herzogenweiler, um das neue Staffellöschfahrzeug zu besichtigen.

Die Löschwasserversorgung war im abgelaufenen Jahr Thema bei der Feuerwehr in Herzogenweiler. Abteilungskommandant David Lienhard nahm einige Termine wahr, auf denen auch über eine mögliche Zisterne auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus informiert wurde.

Zehn Einsätze und mehr seien für eine so kleine Einheit überdurchschnittlich, erklärte Vize-Gesamtkommandant Ralf Hofmann. 99 Termine, die Abteilungskommandant David Lienhard für die Feuerwehr ehrenamtlich auf sich nahm, dies müsse man sich mal vor Augen führen, so Hofmann, denn es bedeute, dass an jedem dritten Tag etwas zu tun ist.

Was Organisation und Ablauf des Jubiläums anbetreffe, so könne sich mancher "Festler" etwas abschauen.

Ehrungen

Für seine 40-jährige Zughehörigkeit zur Feuerwehr Herzogenweiler wurde Rudolf Weber vom stellvertretenden Gesamtkommandanten Ralf Hofmann mit dem Treuedienstabzeichen in Silber ausgezeichnet. Abteilungskommandant David Lienhard wurde für 15 Jahre als aktiver Feuerwehrmann von der Stadt Villingen-Schwenningen geehrt. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Heiko Thoma und der stellvertretende Abteilungskommandant Maximilian Meder befördert.

Mit rund 73 Prozent, zehn Prozent weniger als bisher, sei der durchschnittliche Probenbesuch noch ausbaufähig, erklärte David Lienhard.

Als Mannschaftsvertreter wurde Andreas Neininger in den Feuerwehrausschuss gewählt. Die Feuerwehr Herzogenweiler besteht zurzeit aus 21 Aktiven, vier gehören zur Jugendfeuerwehr und fünf zur Altersmannschaft.