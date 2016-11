Villingen-Schwenningen Alles im Lot bei den Landfrauen im Villinger Land

Einen umfangreichen Bericht über ein erfolgreiches Vereinsjahr legte Schriftführerin Ursula Glunk vor. Höhepunkte waren ein Tagesausflug zur Kürbisaustellung nach Ludwigsburg und ein Halbtagsausflug nach St. Märgen. Geld in die gut bestellte Kasse spülten vor allem die Teilnahme am Kunsthandwerkermarkt, am Weihnachtsmarkt und am Herbstfest in Villingen, wie Kassiererin Ilona Tritschler berichtete.

Es standen auch Neuwahlen an. Bei diesen gab es nur Veränderungen bei den Beisitzerinnen und bei den Kassenprüferinnen, während der Vorstand mit Frieda Nill als Vorsitzende, Elke Linhard als Stellvertreterin, Ilona Tritschler als Kassiererin und Ursula Glunk Schriftführerin einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden. Einstimmig wiedergewählt wurden auch Barbara Fritsch aus Villingen, Anneliese Moser aus Rietheim, Simone Riedlinger aus Niedereschach und Gerlinde Sorgatz aus Bad Dürrheim als Beisitzerinnen, während Helga Jäckle aus Nordstetten nach neun Jahren und Margarita Fühnus aus Obereschach nach sechs Jahren ihr Amt aufgaben. Dafür rückten Christine Jäckle aus Nordstetten und Maria Walch aus Obereschach in den Beirat nach. Da auch Ursula Krickel nach 20 Jahren Kassenprüfertätigkeit ihr Amt zur Verfügung stellte, übernahm dies Gerda Luschin aus Bad Dürrhheim und wird in Zukunft mit Hildegard Reiser aus Villingen die Kasse prüfen.

Mit einer Urkunde und Blumen bedankte sich die Vorsitzende unter anderem bei Ilona Tritschler, die seit 15 Jahren die Kasse verwaltet. Auch für das zu Ende gehende Jahr und für 2017 konnte der Vorstand wieder ein umfangreiches Programm vorlegen.