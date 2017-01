Villingen-Schwenningen Alles dreht sich ums Wandern

Die Live-Multivision "Seven Summits der Alpen" ist um 13 Uhr zu erleben. Sieben Alpenländer, sieben Mal die höchsten Gipfel: Alexander Römer, Berg-Skiführer und Bergschulleiter, hat die "Seven Summits der Alpen" als erster Bergsteiger in einem Stück bestiegen – und das Ganze in nur 26 Tagen. Von Ost nach West, quer durch den Alpenbogen, führte ihn seine einzigartige Bergreise. Die Live-Multivision "Wandern in Deutschland" folgt um 16 Uhr. Der Wanderprofi Klaus-Peter Kappest präsentiert im Rahmen von story VS, seine Live-Multivision "Wandern in Deutschland". Originalfotos in der Großprojektion zeigen, wie schön es ist, ausgewählte Teile Deutschlands zu Fuß zu bereisen.

"Zu Fuß nach Rom" heißt es um 20 Uhr. Der Profifotograf Martin Engelmann arbeitete über drei Jahre an seiner neuen Live-Reportage. Er ist kein klassischer Pilger und auch nicht auf der Suche nach Gott. Es ist die Lust am Wandern, die ihn antreibt. In magischen Bildern berichtet er von seiner Reise.

Eintrittskarten sowie das Kombiticket für den Wandertag gibt es unter www.story-vs.de/kartenbestellung sowie bei Morys Hofbuchhandlung, Tourist-Info und Reisebüro Bühler in Villingen sowie bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten.