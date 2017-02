VS-Villingen. Ab kommenden Sonntag, 5. Februar, dreht sich im Rollmops-Theater in der Villinger Färberstraße alles um die Stinkesocken und um die große mächtige ­Sockenfresserin. Das Stück ist geeignet für Theaterbesucher ab fünf Jahre und verzweifelte Eltern, teilt der Veranstalter mit. Sophia ist ein tolles Mädchen, aber: Sich waschen hält sie für reine Zeitverschwendung. Ihr Vater ist ganz anderer Ansicht, kaum zu glauben. Sophia sitzt auf ihrem Bett und schmollt, Papa will ihr keinen Gute-Nacht-Kuss geben, weil sie angeblich stinkt. Trotzig beschließt sie, sich gar nie mehr zu waschen. Da ertönt Applaus unterm Bett hervor – eine vergessene Socke ist ganz ihrer Meinung. ­Aufführungen des Theaterstücks in der Färberstraße sind am 5., 12., 19. Februar, 5., 12., 19.03., 26. März und 2. April, jeweils ab 15 Uhr, im Rollmops-Theater.