Villingen-Schwenningen Alle wollen nur an sein Erspartes

Molières "Der Geizige" gibt am Donnerstag, 29. September, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen die Liebe zum Geld der Lächerlichkeit preis.

Alle wollen nur an sein Erspartes. Kinder, Kutscher, Koch. Davon ist Harpagon überzeugt. Und er will vor allem eines: noch mehr Geld. Sein krankhafter Geiz führt dazu, dass seine Pferde verhungern, seine Gäste ­verwässerten Wein bekommen und seine Kinder nur heiraten dürfen, wenn es Gewinn bringt.

Daher will Harpagon seine Tochter Élise mit dem ebenso reichen wie betagten Monsieur Anselme verkuppeln. Sohn Cléanthe soll eine vermögende Witwe heiraten, hätte jedoch viel lieber die junge Marianne zur Frau. Auf diese hat allerdings Harpagon selbst ein Auge geworfen. Vorausgesetzt natürlich, dass sie ein bisschen Mitgift vorweisen kann. Doch dann verschwindet Harpagons Geldkassette, er fühlt sich seines Lebenselixiers beraubt – und plötzlich wird alles andere zur Nebensache.