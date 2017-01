Villingen-Schwenningen Alle Stellen besetzt

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Erfreut konnte Dekan Wolfgang Rüter-Ebel feststellen, dass es zur Zeit keine Vakanzen gebe, alle Pfarrstellen sind besetzt. Marius Mack arbeitet seit dem 1. September als Bezirkskantor in Villingen. Auch die dritte Kantorenstelle ist wieder besetzt. Im Mai wird Jochen Kiene seinen Kantorendienst in St. Georgen antreten. Bereits am 1. Februar nimmt Diakonin Birgit Samlenski ihre neue Aufgabe in der Bezirksstelle 55 Plus auf. Karin Nagel arbeitet seit 25 Jahren als Erwachsenenbildnerin im Kirchenbezirk.