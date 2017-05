Villingen-Schwenningen Alle Möglichkeiten für das alte Spital

VS-Villingen. Beim Villinger Spitalfonds mit seinem Geschäftsführer Günter Reichert stehen derzeit unter anderem die beiden Alten- und Pflegeheime, das Heilig-Geist-Spital in der Schertlestraße und der Neubau am Warenbach, im Fokus.

Neubau am Warenbach: 87 Bewohner sollen zukünftig in sieben Wohngruppen im neuen Heilig-Geist-Spital am Warenbach Platz finden. Derzeit, so erklärt Spitalfonds-Geschäftsführer Günter Reichert, sei man an den Fassadenarbeiten. Sonst sei der Bau von außen her fertig. Kräftig gewerkelt wird schon seit einiger Zeit im Inneren des Gebäudes, in dem zudem eine öffentlich zugängliche Dachterrasse geplant ist. Die Maler seien derzeit dabei, die Wände zu tapezieren, zudem finden Arbeiten am Fußboden statt.

Anfang Juli soll es dann im Außenbereich weiter gehen, bis dahin wird auch das Gerüst verschwunden sein. "Dann gibt es für die Fußgänger dort keine Einschränkungen mehr", erklärt Günter Reichert. Hinsichtlich der zukünftigen Bewohner wolle man erst jene aus dem eigenen Haus bedienen, "wir haben aber auch schon Anfragen von extern."