Villingen-Schwenningen Alle Jahre wieder – aber etwas ist anders

Villingen-Schwenningen. Die Leute kommen von Nah und Fern zum Kuhreihen um sich wohl zu fühlen, um Tradition zu pflegen, ein Gefühl von gegenseitigem Vertrauen, in einer Zeit, in der vieles nicht mehr so vertrauenswürdig erscheint, brachte Oberbürgermeister Rupert Kubon bei seinem Grußwort auf dem Marktplatz die Stimmungslage auf den Punkt. Ein Stück dieses Gefühls von Vertrauen solle man mitnehmen und weitergeben, ergänzte Kubon.

Es kamen wie jedes Jahr die Menschen immer noch sehr zahlreich in die Innenstadt bei sehr gutem Winterwetter zu diesem besinnlichen Weihnachtsevent. Nicht so viele wie in den Jahren zuvor, was ja auch nichts Beunruhigendes sein muss, kann man doch nicht ständig mit neuen Rekordzahlen aufwarten. Doch etwas war anders dieses Mal, die Stimmung war doch eher gedrückt, weniger weihnachtlich fröhlich oder heiter, von Anfang an, an allen vier Stationen und zum Abschluss am Marktplatz war es zu spüren. Das Ereignis auf dem Berliner Weihnachtsmarkt hinterließ ein Gefühl der Verunsicherung, war von einigen Anwesenden in Erfahrung zu bringen.

Erstmals seit langem fehlt das Glühweinangebot