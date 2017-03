Villingen-Schwenningen Aldo Berti legt 2100 Kilometer barfuß zurück

Villingen-Schwenningen. Aldo Berti beginnt am 29. Mai gegen 10 Uhr am Rügenhotel Sassnitz in der Seestraße seine für das Guinnes Buch der Rekorde angemeldete "Barfußweltrekord-Charity-Pilgertour". Aldo Berti wird in 85 Tagen über 2100 Kilometer barfuß durch Deutschland und die Schweiz gehen. Seine Route führt über Rostock, Wismar, Lübeck, Hamburg, Bremen, Osnabrück, Dortmund, Köln, Bonn, Koblenz, Bacharach, Frankfurt, Fulda, Würzburg, Ulm, Konstanz und Einsiedeln, wo er am 20. August gegen 11 Uhr auf dem Klosterplatz erwartet wird. Der 53-jährige Aldo Berti will damit den Weltrekord aus dem Jahr 2016 einstellen. Damals lief der 23-jährige Ire Eamon Keavenen in 104 Tagen 2080 Kilometer um Irland herum. Aldo Berti sammelt auf seiner Tour Spenden für drei Kinderhilfsprojekte.