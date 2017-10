Villingen-Schwenningen Albverein unternimmt achtstündige Marathonwanderung

Die Wanderfreunde VS-Villingen sind am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Oktober, in Rottweil-Bühlingen unterwegs. Start ist am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 bis14 Uhr. Ebenso sind die Wanderer am Samstag, 28. Oktober, ab 7 Uhr in Blotzheim gemeldet und von 15 bis 20 Uhr in Reichstett in Frankreich. Am Sonntag, 29. Oktober, ist von 7 bis 13 Uhr Start in Wiesental-Waghäusel.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Oktober, in Dörlingbach gemeldet. Start ist am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 7 Uhr. In Rottweil-Bühlingen startet die Wandergruppe am Samstag, 28. Oktober, um 8 Uhr und am Sonntag, 29. Oktober, um 7 Uhr.

Wie in den vergangenen Jahren findet am 1. November wieder eine vom Schwäbischen Albverein Schwenningen geführte Marathonwanderung statt. Die Teilnehmer fahren mit dem Zug von Schwenningen um 7.19 und von Villingen um 7.37 Uhr nach Rötenbach. Gegen 8.30 Uhr beginnt die achtstündige Wanderung, die sich zwischen 700 und 1000 Metern Höhe bewegt und endet nach etwa 30 Kilometern in Titisee bei einbrechender Dunkelheit. Der Wanderweg führt zur Rötenbachmündung, nach Holzschlag, vorbei an Lenzkirch, durchs Urseetal, nach Falkau, Bärental, zum Bahnhof Titisee. Statt einer Einkehr sind kleinere Pausen geplant. Anmeldung bis Montag, 30. Oktober, 12 Uhr, bei der Tourist-Info Schwenningen, Telefon 07720/82 12 09.