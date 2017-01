Villingen-Schwenningen Albverein im Museum

Die Wandergruppe VS ist an Dreikönig, 6. Januar, in Heimenkirch unterwegs. Start ist um 9 Uhr. Die Gruppe ist am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Januar, in Hegenheim, Frankreich, gemeldet. Start ist um 8 Uhr. Die Wanderer sind am Sonntag, 8. Januar, in Grabenstetten unterwegs. Start ist um 7 Uhr. Die Wandergruppe ist ebenfalls am Sonntag, 8. Januar, in Arborn, Schweiz, unterwegs. Start ist um 8 Uhr.

Der Schwäbische Albverein Mühlhausen besucht am Donnerstag, 12. Januar, das Landesmuseum Wüttemberg im Alten Schloss in Stuttgart, dem einstigen Hauptsitz der württembergischen Grafen und Herzöge. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, im vorgegebenen zeitlichen Rahmen den Museumsbesuch nach eigenen Interessen zu gestalten. Eine Führung ist nicht vorgesehen. Nach dem Museumsbesuch bleibt Zeit für einen Stadtbummel. An- und Rückfahrt erfolgen mit der Bahn. Die Zugabfahrt ist um 8.33 Uhr vom Bahnhof Schwenningen und die Rückkunft um 19.33 Uhr. Die Gesamtkosten für Fahrt und Museumsbesuch betragen 23,50 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist bis spätestens Dienstag, 10. Januar, Telefon 07720/6 68 40, erforderlich.