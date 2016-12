Villingen-Schwenningen Albverein begibt sich zum Abschluss auf römische Spuren

War es im November die von Peter Thumb erbaute Kirche in Mundelfingen, bewegte man sich in der vergangenen Woche auf römischen Spuren im Bubenholz bei Niedereschach. Mit Winfried Hecht, ehemaliger Stadtarchivar in Rottweil und Gaukulturwart im Heuberg-Baar-Gau, hatte Wanderführer Fritz W. Lang einen versierten Kenner der römischen Geschichte gewinnen können.

Anhand der verschiedenen erkennbaren Räume erklärte Hecht den Teilnehmern die Stationen vom Frigidarium über das Tepidarium ins Caldarium und, falls vorhanden, ins Sudatorium, einem Schwitzbad – ähnlich der heutigen Sauna. Rund 50 Personen hätten in der anschließend besuchten Villa Rustica oberhalb des Bades gewohnt, so Hecht.

Diese gehörte wahrscheinlich einem römischen Offizier im Ruhestand und es ist anzunehmen, dass von hier landwirtschaftliche Produkte für die in Rottweil stationierte XI Legion Claudia pia fidelis, der treu ergebenen, geliefert wurden. Das ganze Anwesen dürfte 500 Morgen umfasst haben.