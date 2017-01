Villingen-Schwenningen Albrecht kandidiert

Villingen-Schwenningen/Zimmern (vp). Dieter E. Albrecht will Bürgermeister in Zimmern ob Rottweil werden. In Villingen-Schwenningen ist der Ex-Stadtrat aus Rottweil und Abschleppunternehmerer als Vorsitzender des Tanzsportclubs VS bekannt. Tanzen und Kampfsport zählen zu seinen Hobbys.