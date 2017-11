Villingen-Schwenningen. In wenigen Tagen endet für dieses Jahr die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Viele Mädchen und Jungen aus Südosteuropa werden sich freuen, die von den Bürgern in VS und Umgebung gepackten Päckchen in Empfang nehmen zu dürfen. Da viele Kinder in diesen Ländern selbst zu Weihnachten kein Geschenk bekommen, bedeutet für sie dieser Schuhkarton Wertschätzung und Annahme. Sie bekommen ihren Schuhkarton im Rahmen einer Weihnachtsfeier überreicht. In Villingen gibt es drei Annahmestellen: Mozart-Apotheke, Saarlandstraße 21, Apotheke im Haslach, Breslauer Straße 16 und Friseur Schicklang, Konstanzer Straße 7. In Schwenningen nimmt der Eine-Welt-Laden Päckchen an. In Bad Dürrheim kann man die Päckchen bei der Post abgeben, die an die Sammelstelle weiter geleitet werden.