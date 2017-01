Villingen-Schwenningen Akteure zeigen sich voller Spielfreude

Schwung kommt in die Geschichte, als der junge Manne (Kevin Kunz) auftaucht, ein Zimmermann auf der Walz, der bei Franz Arbeit findet. Zugleich erscheint Reitlehrer Harry (Stefan Göller), der sich vor allem für die Stute interessiert. Er trifft auf Paula, die einen Bewerber für ihre Tochter vermutet. Zimmermann Manne lernt den Bienenstich schmerzvoll kennen – und den Pferdemist, als der Bauer die vielen Dutzend Stiche damit behandelt – "helfe duets net – aber der Gschdank lenkt vu de Schmerze ab", konstatiert Josef.

Nach Irrungen und Wirrungen, die für manchen Schenkelklopfer sorgten, kam endlich der Morgen nach dem Richtfest, bei dem Paula am Tisch neben vielen Flaschen nächtigte und der Bauer in der Badewanne schlief, um den Attacken von Luise zu entgehen. Da Luise noch immer hinter dem Bauern her ist, beschließt der, mit einer Verlobten aufzuwarten, die sein Freund Franz in Verkleidung darstellt. Luise überredet Harry und Manne, sich an die "Verlobte" ranzuschmeißen. Als sie den Verkleideten befummeln, hat der genug. Am Ende bekommt der Reitlehrer die hübsche Nelly – und Josef fällt in die Fänge von Luise.

Ein eingespieltes Team agierte auf der Bühne, bei dem Jochen Schlenker als Souffleur dafür sorgte, dass keiner sprachlos blieb. Tontechniker Steffen Gareis und sein Team garantierten, dass jede Pointe auch klar und deutlich im Saal zu hören war. Einen besonderen Dank schickte der Vorsitzende der Heimat- und Trachtengruppe, Norbert Rapp, an das Küchenteam. Dieses tischte Raritäten wie Kutteln oder angemachtem Limburger auf. Auch der FC Weigheim erntete viel Beifall für die Bewirtung.