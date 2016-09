Villingen-Schwenningen Akteure können aufatmen

Die Akteure, die zu Konzerten, Theater und Sportlerball auf der Bühne der Turn- und Festhalle Rietheim stehen, können bald aufatmen: Ab 2017 müssen sie nicht mehr unter den 500-Watt-Strahlern ins Schwitzen geraten.

VS-Rietheim. Rund 20 000 Euro wird die Ortsverwaltung für die Neugestaltung der Bühnendecke mit Beleuchtung ausgeben. Bevor das Gremium sich vor Ort über die Notwendigkeit informierte, traf sich Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler mit Vertretern des Sportvereins, Musikvereins, der Theatergruppe und der Feuerwehr zur Begutachtung.

Die Bühne in der 1966 erbauten Halle wurde 1992 errichtet. An die Decke wurden dunkle, schräg stehende Holzpanelen angebracht, daran sind die Strahler befestigt. Das alles soll abmontiert werden. Vorstellbar sei, dass sich die betroffenen Vereinsmitglieder beim Rückbau betätigen werden, um Kosten einzusparen. Die Elektroarbeiten, so ließ die Ortsvorsteherin wissen, werden einen größeren Umfang einnehmen, da es viel zu installieren gebe. Die voraussichtlichen Kosten bezifferte sie mit rund 8500 Euro.