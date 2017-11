Villingen-Schwenningen Akteure feilen an letzten Details fürs Jahreskonzert

Nur noch eine Woche bleibt den Musikern bis zu ihrem Jahreskonzert am St. Martinstag. Doch die Proben laufen gut, auch das Probenwochenende im Franziskaner Konzerthaus brachte alle ein großes Stück näher an das erhoffte musikalische Ziel. Wie jedes Jahr hat Stadtmusikdirektor Markus Färber ein hörenswertes Programm zusammengestellt. Die Eröffnung übernimmt in diesem Jahr das Jugendblasorchester der Stadtmusik mit dem Stück "Tangents Angular" von Roland Barrett aus ihrem Wertungsspielprogramm im Sommer. Danach folgen bekanntere Stücke mit "They led my lord away" von Adoniram J. Gordon und die Musik zum Film "Vaiana", ein Disney- Film über eine Häuptlingsprinzessin auf der fiktiven Insel Motunui in Polynesien.

Nach einer kurzen Umbaupause übernimmt dann das Große Blasorchester der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen die musikalische Führung und führt die Zuhörer mit Stücken wie "St. Martins Suite" von Jan van der Roost, "Vanity Fair" von Percy Fletcher und dem abwechslungsreichen "Cane River Murals" von Martin Ellerby durch das Programm. Außerdem können sich alle Besucher auf Ausschnitte aus Leonard ­Bernsteins Musical "West ­Side Story" freuen.

Karten können bereits online auf der Homepage www.stadtmusik-villingen.de, direkt bei den Musikern des Orchesters oder im Franziskaner erworben werden.