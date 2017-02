Villingen-Schwenningen Akrobatische Kunststücke und ein fetziges Barbie-Girl

Die Plätze an den Tischen waren bereits lange vor Beginn der Vorstellung rasch belegt. Die Kinder kamen in bunten Kostümen, sie hatten sich in Eisprinzessinnen, Marienkäfer, Erdbeeren, in Batman und Superman sowie in Polizisten verwandelt. Begleitet wurden sie von Mama und Papa, Oma und Opa, die teilweise auch in närrischen Gewändern erschienen. So ergab sich in der Halle ein kunterbuntes Bild.

Die Helfer hinter der Theke hatten alle Hände voll zu tun, um die große und kleinen Gäste mit Kuchen, Waffeln, kalten und heißen Getränken zu versorgen. Derweil sorgte der DJ für die passende Kinderfasnet-Musik. "Wer ist heute am wichtigsten?" rief Moderatorin Iris Hirsch zur Begrüßung und gab auch gleich die Antwort: "Kinder, das seid ihr!" Sie selbst trug ein lustiges Kostüm und stellte sich als "Barbie-Girl", vor, auf der Suche nach ihrem Partner Kent. Doch den fand sie nicht, dafür hatte sie eine lustige Kasperl-Figur mitgebracht.

Die kleinen Besucher drängten sich dicht an die Bühne, als das gut zweistündige Programm begann. Akrobatische Kunststücke mit Bällen und Reifen zeigten die Kinder vom Zirkus Konfetti, mehrere Abteilungen vom Nachwuchs des Sportvereins führten vor, was sie in ihren Übungsstunden gelernt hatten, angefangen vom tollen Bodenturnen bis hin zu fröhlichen Bewegungsspielen.