Villingen-Schwenningen Airbrush-Kunst auf alten Holzbrettern

Dabei hat man sich diesmal nicht nur auf selbst gebastelte weihnachtliche Dekorationen beschränkt, sondern auch für Besonderheiten aus dem Schwarzwald und sogar aus Holland gesorgt, die sich als Geschenke eignen, die man aber auch gerne selbst behält. Wie etwa die hochwertigen Kuckucksuhren aus Pappe aus dem Nordschwarzwald oder die Airbrush-Kunst auf alten Holzbrettern aus der Freiburger Galerie "Pieces of the City". Das Besondere: Alles lässt sich problemlos nachbestellen und liegt rechtzeitig zum Heiligen Abend unter dem Weihnachtsbaum. Der gesamte Erlös fließt dem Förderverein der Feldner Mühle und damit dem Erhalt der Einrichtung zu. Vorsitzender Paul Mäder freut sich über die Unterstützung des Sportvereins Überrauchen, der das Publikum am Sonntag aus der Gulaschkanone und einem großen Topf Kartoffel-Karottensuppe bewirten wird. Am Samstag gibt es Crêpes und natürlich Glühwein.

Die zehn Pferde und Ponys sowie Esel "Berti" freuen sich auch schon auf die Streicheleinheiten der Besucher. Die Firma Mäder wird wieder frisch geschlagene Tannenbäume anbieten und gegen eine geringe Gebühr frei Haus liefern. Für musikalische Unterhaltung sorgt am frühen Sonntagnachmittag einmal mehr die Alphornbläsergruppe "Dreiklang".

Der Weihnachtsmarkt an der Feldner Mühle ist geöffnet am Samstag, 10. Dezember, von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, von 11 bis 17 Uhr.