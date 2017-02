Villingen-Schwenningen Agentur für Arbeit an Fasnet geschlossen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ebenso das Berufsinformationszentrum in Villingen sowie das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis und die Familienkasse von 7.30 bis 12.30 Uhr. Am Fasnet-Montag, dem 27. Februar sowie am Dienstag, 28. Februar, bleiben alle Dienststellen der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen und des Jobcenters im Schwarzwald-Baar-Kreis für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch das Berufsinformationszentrum (BiZ) und die Familienkasse bleiben an diesen "närrischen Tagen" zu. Gebührenfrei telefonisch erreichbar sind allerdings sowohl am Donnerstag und Freitag als auch am Montag und Dienstag während der üblichen Geschäftszeit der Arbeitgeber-Service (Rufnummer: 0800 4 5555 20) und die Service-Center für Arbeitnehmer (0800 4 5555 00) und Familienkasse (0800 4 5555 30). Das Jobcenter ist Montag und Dienstag auch telefonisch nicht erreichbar.