Villingen-Schwenningen AfD-Mann kommt mit Bewährungsstrafe davon

Da die Partei zukünftig nicht nur im Stuttgarter Landtag, sondern auch im Bundestag vertreten sein wird, kann er ab Januar 2018 als Dienstwagenfahrer in Berlin in Vollzeit beschäftigt werden. Der bislang beruflich eher glücklose Familienvater versicherte, dass es ihm dadurch möglich sei, den Schaden von 14.841 Euro in Raten wieder gut zu machen.

Genau um diese Summe hat er die Arbeitsagentur betrogen, indem er acht Monate lang aufgrund einer dicken Lüge unrechtmäßig Arbeitslosengeld kassierte. Er hatte schriftlich versichert, arbeitslos zu sein. In Wahrheit subventionierte er mit dem ergaunerten Geld sein desolates Dienstleistungsunternehmen in Schwenningen. Im Mai verurteilte das Amtsgericht Villingen-Schwenningen den vielfach vorbestraften Mann zu zehn Monaten Haft.

Berufung hat Erfolg