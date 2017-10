Villingen-Schwenningen Ärztepfusch-Vorwürfe: Erscheint der Facharzt vor Gericht?

Für eine Rechtsexpertin ist dies ein nachvollziehbares Prozedere. Auf Basis des vom Landgericht bestellten medizinischen Gutachters habe sich die Staatsanwaltschaft auf die Fälle konzentriert, die am gravierendsten seien und bei denen der Vorwurf der Körperverletzung am besten nachzuvollziehen sei. Für die Strafrechtlerin hat der Prozess darüber hinaus eine Signalwirkung auf die noch laufenden Verfahren auf zivilrechtlicher Ebene. Auch Andreas Mathy äußert sich deutlich: Nur die "eindeutigsten Anzeigen" seien strafrechtlich relevant geworden. Nicht zuletzt wollte man sich mit der juristischen Bewertung auch auf einem sicheren Terrain bewegen und nicht noch durch eher "angreifbare Entscheidungen" einen aufwendigen Sachverständigenstreit herauf beschwören. Dem kommenden Strafprozess vorgeschaltet waren diverse zivilrechtliche Prozesse. Einige davon endeten in Versäumnisurteilen oder im Vergleich. Bislang, so hieß es allein aus einer der beauftragten Kanzleien, seien bereits Summen im mittleren fünfstelligen Bereich geflossen. In manchen Fällen wurde die Klage auch abgewiesen.