Villingen-Schwenningen Ärztepfusch-Akte schließt sich

Villingen-Schwenningen. Mit der Hauptverhandlung endet eine über zweieinhalbjährige Geschichte um den Vorwurf von Behandlungsfehlern, von denen sich schließlich sechs Fälle in einem Strafbefehl wiederfanden. Damit lautete die Anklage: Körperverletzung in sechs Fällen. Schon vor Beginn des Prozesses (mit langen Pausen) war die zentrale Frage der Besucher von Saal 1 im Gerichtsgebäude: "Kommt er dieses Mal?" Wie bereits mehrfach berichtet, spulten sich in der Vergangenheit einige Zivilverfahren ab, von denen manche in Versäumnissurteil oder Vergleich mündeten. Bei den meisten Verfahren glänzte der Beklagte mit Abwesenheit. Nicht so beim Strafprozess, bei dem Anwesenheitspflicht besteht. Das Gericht kann das Erscheinen des Angeklagten zwangsweise mit Vorführungsbefehl oder Haftbefehl herbeiführen. Darauf wollte es der heute 64-jährige Arzt, mittlerweile im Vorruhestand, wohl nicht ankommen lassen. Die Sturmhaube, die er bei einem früheren Auftritt vor Gericht übergezogen hatte, lässt er an diesem Tag zu Hause.

"Der soll sich schämen"

Unter dem Raunen der Zuhörer betritt der angeklagte Mediziner mit seinem Anwalt den Raum, das schmale Gesicht mit einem Hefter verdeckend. "Der soll sich in Grund und Boden schämen", entfährt es einer Ex-Patientin; ein anderer ergänzt: "Der hat die Leute verunstaltet." Zwei Kommentare der harmloseren Art. Der ehemalige Facharzt lässt die Äußerungen im Raum verhallen, vermeidet die meiste Zeit den Blickkontakt mit dem Publikum. Im Zuge der Verhandlung sieht sich auf Initiative des Ex-Arztes der zuständige Richter dazu gezwungen, zwei Sicherheitsbeamte in den Saal zu beordern. Der Ex-Arzt fühlt sich durch eindeutige Gesten eines älteren Mannes bedroht. "Solche Gesten kann ich hier nicht akzeptieren", wird Richter Christian Bäumler deutlich.