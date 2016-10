Villingen-Schwenningen Ärger über fehlende Parkplätze ist groß

VS-Schwenningen - Dass durch den Neubau der Neckarhalle der kostenfreie Parkplatz an der Neckarstraße mit rund 100 Stellplätzen wegfällt (wir berichteten), sorgt auch in den sozialen Netzwerken für Unmut: Auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten beklagen viele Bürger sowohl ihre Parkplatz-Nöte, als auch das erhöhte Verkehrsaufkommen in der umliegenden Straßen im Neckarstadtteil.