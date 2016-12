Villingen-Schwenningen Ärger mit den ÖPNV-Gruppenfahrten

Villingen-Schwenningen. In der Aula des Gymnasium am Hoptbühl hat am Donnerstag die erste Sitzung des Gesamtelternbeirats stattgefunden. Dabei stand unter anderem die Schulentwicklung auf der Agenda.

Allgemeines: Vorsitzender Michael Grieshaber zeigte sich erfreut darüber, dass drei Beisitzer und der Schriftführer gewählt werden konnten. Darüber hinaus wurden über die vergangenen Veranstaltungen – ein Vortrag über Mobbing in der Schule, Leseförderung in Kooperation mit der Stadtbibliothek und die Vorstellung der beruflichen Gymnasien – die in dieser Form auch weiter verfolgt werden sollen, informiert Zudem erklärte Grieshaber hinsichtlich der beweglichen Ferientage und der närrischen Zeit, dass man an der Fasnet gerne "alles als Ferienzeit deklarieren würde."

ÖPNV-Streit: Als "Problemkind" bezeichnet der Vorsitzende die öffentlichen Verkehrsmittel. "Zu Stoßzeiten können keine Gruppen mehr mitgenommen werden", berichtet der Vorsitzende. Entsprechende Klassenbesuche, beispielsweise in der Stadtbibliothek, die bislang beim Linienverkehr angemeldet wurden, können deshalb nur noch schwer organisiert werden. Im Notfall müsse man auf Elterntaxis zurückgreifen, diese Entwicklung werfe jedoch kein gutes Licht auf den ÖPNV in der Region.