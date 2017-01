Villingen-Schwenningen Ärger: Konzept für Sicherheit fehlt

In Vereinskreisen ist man allerdings gespannt, welche Änderungen im Namen der ­Sicherheit an der Fasnet 2017 Ende Februar zu erwarten sind. Eine Änderung steht schon fest und sorgt für Kopfschütteln, wird aber bereits zum Zähringer-Narrentreffen in Villingen umgesetzt: die Würstchen- und Süßwarenbuden entlang der Umzugsstrecke müssen sich um 180 Grad drehen und den vorbeiziehenden Narren den Rücken kehren. Vermeiden wolle man damit, so teilte der Leiter des Haupt- und Personalamtes, Joachim Wöhrle, beim Pressegespräch zum Narrentreffen sein Wissen mit, dass die auf eine Bratwurst Wartenden nicht dem Umzug im Weg ­stehen, und gewährleisten wolle man einen Sicherheitsabstand zu den Hauswänden.

Unverständnis bereits bei der Kulturnacht

Bei der Schwenninger Kulturnacht im August vergangenen Jahres hatte eine neue ­Sicherheitsmaßnahme aus dem gleichen Fachbüro der beiden Rechtsanwälte Volker Löhr und Daniel Schlatter, die bereits für Großveranstaltungen wie das Wacken-Open Air oder Rock am Ring Sicherheitskonzepte entwickelten, für Unverständnis gesorgt. Eine freizuhaltende Rettungsgasse hatte das Aufstellen eines Show-Trucks des ­Rotary-Clubs in der Schwenninger Kirch­straße unmöglich gemacht.

Die Pressesprecherin der Stadtverwaltung lässt indes keinen Zweifel an der Notwendigkeit derlei Sicherheitsvorkehrungen: "Die Sicherheit für Bürger und Gäste hat höchste Priorität und wir werden alles, was machbar ist umsetzen, damit diese in Sicherheit feiern und die Fasnet genießen können".