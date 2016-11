Villingen-Schwenningen Ära geht nach 128 Jahren zu Ende

VS-Villingen. "Die Bärentatzen habe ich frisch gebacken, die gehen immer gut weg." Werner Leute führt durch seine Backstube am Warenberg. Von hier aus wurden die Villinger die vergangenen Jahrzehnte mit frischen Backwaren versorgt. "Die Kunden kommen zu uns und fragen, wo sie denn zukünftig hin sollen", berichtet Leute von den Reaktionen aus dem Café, als klar wurde, dass er aufhören wird. Schließlich sei die Bäckerei Leute insbesondere mit den Biobackwaren Platzhirsch in VS.

Auch deshalb fällt es ihm natürlich schwer, diesen Schritt zu gehen. "Ich habe den Beruf bis zum Schluss sehr gerne gemacht." ­Anders sei es wohl auch nicht möglich gewesen, sechs Tage die Woche um 1 Uhr das Bett zu verlassen, um Stunden lang in der Backstube zu stehen – Urlaube und Ausschlafen waren da eher die Ausnahme. Sogar bei der Harmonie in Schwenningen nahm man Rücksicht auf ihn und legte die Proben eine Stunde nach vorne, damit der Bäcker pünktlich um 22 Uhr Schlafen gehen konnte. "Das ist schon nicht immer so einfach gewesen."

Doch Leute hat damit eine lange Familientradition am Leben gehalten, die ihren Ursprung im Jahr 1888 hat. Damals gründete sein Urgroßvater Emil den Betrieb in der Niederen Straße, der von seinem Großvater Wilhelm Leute übernommen wurde.