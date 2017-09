Der BUND bietet den Bürgern die Möglichkeit, an drei Samstagen ihre selbst mitgebrachten Äpfel unter Anleitung zu Saft zu pressen. VS-Schwenningen. Die Saftpresse des BUND ist am Samstag, 30. September, sowie am 7. und 14. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr vor dem Umweltzentrum auf der Möglingshöhe aufgebaut. Jeder Teilnehmer kann maximal zehn Kilogramm selbst mitgebrachte Äpfel zu Saft pressen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Behälter für den Saft sollten allerdings mitgebracht werden. Informationen unter Telefon 07720/59 73.